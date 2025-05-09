Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:20, 9 мая 2025Бывший СССР

На Украине заблокировали YouTube-канал Арестовича

Видеохостинг YouTube заблокировал канал экс-советника Зеленского Арестовича
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Office of the President of Ukraine / Wikipedia

На видеохостинге YouTube заблокировали для украинской аудитории канал экс-советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом рассказал центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в своем Telegram-канале.

Также были заблокированы каналы некоторых других активистов и журналистов, попавших под санкции СНБО.

До этого украинский политолог заявил, что Зеленский намерен ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко. «Под санкциями уже 8300 человек. Можете не сомневаться, что многие из вас под ними окажутся. На днях введут санкции против Кличко», — отметил эксперт.

Украинский президент ввел санкции против нескольких десятков лиц, включая Арестовича, в начале мая. Подсанкционных граждан лишат госнаград Украины, блокируют их активы на территорию страны, прекратят с ними сотрудничество в различных сферах.

box#3995848

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    Мексика подала в суд на Google из-за Мексиканского залива

    На Украине заблокировали YouTube-канал Арестовича

    Фицо высказался против нового «железного занавеса»

    Дуров поздравил пользователей Telegram с Днем Победы

    Топурия резко высказался в адрес Махачева

    Три россиянина попали в символическую сборную первой четверти XXI века НХЛ

    Во Франции уволили двух генералов за критику власти

    Во Франции заявили об испугавшемся парада Победы в Москве Зеленском

    Названы последствия 5026 нарушений ВСУ режима прекращения огня с начала перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости