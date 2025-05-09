На Украине заблокировали YouTube-канал Арестовича

Видеохостинг YouTube заблокировал канал экс-советника Зеленского Арестовича

На видеохостинге YouTube заблокировали для украинской аудитории канал экс-советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом рассказал центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в своем Telegram-канале.

Также были заблокированы каналы некоторых других активистов и журналистов, попавших под санкции СНБО.

До этого украинский политолог заявил, что Зеленский намерен ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко. «Под санкциями уже 8300 человек. Можете не сомневаться, что многие из вас под ними окажутся. На днях введут санкции против Кличко», — отметил эксперт.

Украинский президент ввел санкции против нескольких десятков лиц, включая Арестовича, в начале мая. Подсанкционных граждан лишат госнаград Украины, блокируют их активы на территорию страны, прекратят с ними сотрудничество в различных сферах.

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