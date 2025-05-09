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18:46, 9 мая 2025Спорт

Призер чемпионата Европы по футболу назвал 9 мая святым днем

Призер Евро-2008 в составе сборной России Жирков назвал 9 мая святым днем
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Юрий Жирков назвал 9 мая святым днем. Его слова приводит «Матч ТВ».

«9 Мая для всех россиян, для каждой нашей семьи — святой день. Думаю, не только для нас, но и для белорусов, казахов, представителей всех стран, кто добывал победу. Считаю, это самый главный праздник», — заявил Жирков.

Жирков — шестикратный чемпион России, по три раза он брал трофей с ЦСКА и «Зенитом», также в составе армейского клуба полузащитник выигрывал Кубок УЕФА в 2005-м. Жирков становился чемпионом Англии вместе с лондонским «Челси». В составе сборной России полузащитник завоевывал бронзу Евро-2008.

Ранее Жирков назвал раздражающими слова Дональда Трампа про доминирующую роль США в победе во Второй мировой войне. «Главный победитель во Второй мировой войне — это Советский Союз. Я не понимаю, как реагировать, когда история переписывается. Это очень раздражает», — заявил Жирков.

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