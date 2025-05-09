Олимпийская чемпионка Щербакова посетила встречу президентов России и Китая

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Weibo.

«Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия президента КНР в России», — написала она под фото с мероприятия, которое прошло 8 мая в Кремле.

Китайский лидер прибыл в Россию 7 мая. Его визит приурочен к торжествам по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Щербакова — обладательница золота Олимпийских игр 2022 года в Пекине в личном турнире. Также в ее активе есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.