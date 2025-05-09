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19:52, 9 мая 2025Спорт

Три россиянина попали в символическую сборную первой четверти XXI века НХЛ

Овечкин, Малкин и Дацюк попали в сборную первой четверти XXI века НХЛ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин и Евгений Малкин

Александр Овечкин и Евгений Малкин. Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Три россиянина попали в символическую сборную первой четверти XXI века Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В сборной лучших игроков среди тех, кто дебютировал в НХЛ с 2000 по 2010 год, оказались Александр Овечкин, Евгений Малкин и Павел Дацюк. Кроме них, в эту символическую команду вошли три канадца — Сидни Кросби, Патрис Бержерон и Стивен Стэмкос, а также один представитель СШАПатрик Кейн.

Символическая сборная первой четверти XXI века формировалась по итогам голосования болельщиков, которое проходило с 12 февраля по 1 апреля 2025 года. Фанаты выбирали из опубликованных ранее символических сборных всех 32 клубов НХЛ.

Ранее Овечкина назвали одним из трех лучших нападающих в истории НХЛ. The Hockey Writers представили четыре тройки нападающих, которых считают лучшими за все время существования лиги. Овечкин попал в первую тройку вместе с канадцами Уэйном Гретцки и Горди Хоу.

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