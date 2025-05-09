В FIS ответили на вопрос о выдаче wild card россиянам для участия в Олимпиаде-2026

FIS: Выдача wild card российским лыжникам для участия в ОИ-2026 не обсуждается

В Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) ответили на вопрос о выдаче wild card россиянам для участия в Олимпийских играх — 2026. Комментарий организации приводит «ВсеПроСпорт».

В FIS рассказали, что выдача специальных приглашений на данный момент не обсуждается. «Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на турнирах под эгидой FIS не был включен в повестку заседания Совета организации, который прошел 16 апреля. Что касается июньского конгресса FIS, то вопрос статуса российских и белорусских атлетов теоретически может быть рассмотрен», — отмечено в сообщении.

Ранее глава FIS Йохан Элиаш заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже. Там представители двух стран выступали в нейтральном статусе.

Впервые ограничения на выступления россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.