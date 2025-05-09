Вэнс исключил возможность уступок России по украинским территориям

Вэнс: Россия не может рассчитывать на территории вне ее контроля

Россия не должна ожидать передачи ей территорий, которые на данный момент находятся под контролем Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не захватила. А именно это было в их изначальном плане мира», — подчеркнул он.

30 апреля президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по линии текущего фронта, поскольку российская сторона настаивает на переходе под ее контроль всех территорий новых регионов.

Переговоры между Путиным и Уиткоффом состоялись 25 апреля и продолжались три часа. По словам помощника президента Юрия Ушакова, который также участвовал в переговорах, беседа позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов.