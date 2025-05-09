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18:13, 9 мая 2025Мир

Зеленскому предрекли ад за обращение к новому Папе Римскому

Кошкович: Для Зеленского уготовано отдельное место в аду за обращение к Папе
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Для президента Украины Владимира Зеленского уготовано отдельное место в аду за обращение к новому Папе Римскому Льву ХIV. Об этом аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович написал в соцсети Х.

Таким образом он отреагировал на обращение Зеленского к новому понтифику, в котором был упомянут конфликт на Украине. «За такое в аду есть особое место», — написал Кошкович.

8 мая новый Папа Римский впервые выступил с речью. «Мир вам всем. Я желаю, чтобы мир пришел в ваши семьи, во все народы и на всю землю», — такими были первые слова понтифика.

Президент России Владимир Путин поздравил понтифика. Глава государства выразил уверенность, что конструктивный диалог между Москвой и Ватиканом будет развиваться на основе объединяющих христианских ценностей.

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