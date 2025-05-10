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14:38, 10 мая 2025Интернет и СМИ

Более семи миллионов интернет-пользователей присоединились к минуте молчания 9 мая

Пользователи VK и «Одноклассников» присоединились к виртуальной минуте молчания
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: URA.RU / ТАСС

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более семи миллионов пользователей VK и «Одноклассников» получили возможность присоединиться к виртуальной минуте молчания, чтобы почтить память российских героев. Об этом «Лента.ру» узнала из пресс-релиза соцсетей.

В День Победы в проекте также приняли участие известные артисты и блогеры, среди которых Азамат Мусагалиев, Юлия Гаврилина, Анна Покров, Слава Бустер, Милана Некрасова и другие. Для онлайн-участия в акции пользователям предложили перейти в мини-приложение, в котором автоматически запускался метроном.

«День победы — один из важнейших праздников, который связывает миллионы россиян. Мы хотели провести самую масштабную минуту памяти онлайн, чтобы объединить пользователей со всей России, помочь им почувствовать свою причастность к сохранению памяти о героях и их подвигу, который дал нам возможность жить, мечтать и создавать свое будущее», — объяснила главную идею спецпроекта заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.

Ранее в VK россиянам предложили принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн. Через мини-приложение в соцсети пользователи могли сообщить информацию о своих прошедших войну родственниках, чтобы таким образом почтить память о них.

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