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12:20, 10 мая 2025Спорт

Дзюба прокомментировал получение удовольствия от футбола

Форвард «Акрона» Дзюба заявил о получении удовольствия от футбола
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Игрок ФК «Акрон» Артем Дзюба

Игрок ФК «Акрон» Артем Дзюба. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал получение удовольствия от футбола. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас я получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал. Это 100 процентов», — заявил 36-летний спортсмен. При этом он отметил, что точно находится не в лучшей форме за всю карьеру.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 21 матче за «Акрон» во всех турнирах, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с тольяттинским клубом будет действовать до лета 2025 года.

3 мая Дзюба установил рекорд чемпионатов России по количеству победных голов. В его активе 47 таких мячей. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова (46).

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