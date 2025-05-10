Экс-пилот «Формулы-1» из России назвал спортсменов самыми страдающими от политики людьми

Мазепин: Спортсмены больше остальных страдают от политики

Бывший пилот «Формулы-1» из России Никита Мазепин назвал спортсменов самыми страдающими от политики людьми. Об этом стало известно из интервью автогонщика на подкасте Луки Розаяки.

«Когда вы хотите надавить на больших людей, на миллиардеров, на влиятельных политиков, это давление вы начинаете оказывать через спорт и спортсменов этой страны. Проигрывают в этой ситуации только спортсмены», — заявил Мазепин.

Он добавил, что когда в 2022 году узнал о потере места в команде «Формулы-1» «Haas», то плакал, сидя в углу. «Я сейчас не смотрю "Формулу-1", просто потому что от просмотра у меня начинает болеть сердце», — отметил Мазепин.

В октябре 2024 года Мазепин заявил, что не будет пытаться вернуться в «Формулу-1». «Настало время написать новый акт моей жизни как взрослого человека», — отметил автогонщик.

В составе команды «Haas» Мазепин провел сезон 2021 года. Он занял 21-е место в общем зачете, а его лучшим результатом россиянина стало 14-е место на Гран-при Азербайджана.