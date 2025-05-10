Индия и Пакистан обменялись артиллерийскими ударами

AP: Индия и Пакистан в ночь на 9 мая обменялись интенсивным артиллерийским огнем

Вооруженные силы Индии и Пакистана в ночь на 9 мая обменялись интенсивным артиллерийским огнем через границу в Кашмире. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что в результате обстрелов пять жителей приграничных районов получили не совместимые с жизнью ранения. Также пострадали жители 12 приграничных районов Пакистана. Очевидцы сообщили, что огонь велся до утра 9 мая.

«Мы привыкли слышать перестрелки между Пакистаном и Индией на линии контроля, но вчера вечером все было иначе», — рассказал местный житель.

8 мая Индия и Пакистан провели один из самых масштабных боев в современной истории авиации. Больше ста истребителей около часа обменивались ударами.