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01:35, 10 мая 2025Мир

Индия и Пакистан обменялись артиллерийскими ударами

AP: Индия и Пакистан в ночь на 9 мая обменялись интенсивным артиллерийским огнем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Вооруженные силы Индии и Пакистана в ночь на 9 мая обменялись интенсивным артиллерийским огнем через границу в Кашмире. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что в результате обстрелов пять жителей приграничных районов получили не совместимые с жизнью ранения. Также пострадали жители 12 приграничных районов Пакистана. Очевидцы сообщили, что огонь велся до утра 9 мая.

«Мы привыкли слышать перестрелки между Пакистаном и Индией на линии контроля, но вчера вечером все было иначе», — рассказал местный житель.

8 мая Индия и Пакистан провели один из самых масштабных боев в современной истории авиации. Больше ста истребителей около часа обменивались ударами.

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