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01:30, 10 мая 2025Мир

Лавров оценил поведение Фицо

Лавров сказал премьеру Словакии Фицо, что в России любуются его поведением
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал премьеру Словакии Роберту Фицо, что Москва любуется его независимой политикой. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом переговоров словацкий премьер на русском поприветствовал делегацию России и пожал руки ее участникам, в том числе Лаврову. «Любуемся вами!», — подчеркнул глава МИД России.

Ранее Фицо назвал «детской шуткой» попытки ряда стран Евросоюза препятствовать его визиту в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент России поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на трудности.

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