В Минобороны заявили о нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины

Минобороны России сообщило о 9318 нарушениях режима прекращения огня

Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что ВСУ были предприняты четыре попытки прорыва через границу России в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов в Курской, Сумской, Харьковской областях, в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР).

Также сообщается, что ВСУ совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск, а также 46 — с применением реактивных систем залпового огня. Осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что Вооруженные силы России реагируют на нарушения зеркально.

Перемирие, объявленное президентов России Владимиром Путиным в честь празднования 80-летия Победы, вступило в силу в полночь 8 мая. Боевые действия остановлены до 11 мая. 8 мая в Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины за полдня почти 500 раз нарушили трехдневное перемирие, объявленное Путиным. 9 мая беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область.