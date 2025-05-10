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01:30, 10 мая 2025Бывший СССР

В Тбилиси прошла антиправительственная акция протеста

В Тбилиси прошла массовая антиправительственная акция протеста
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты в России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Тбилиси прошла антиправительственная акция протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

В шествии приняли участие несколько тысяч человек. Они прошли по главным проспектам города, после чего собрались на площади Европы.

Марш стартовал из различных районов Тбилиси и был организован в честь Дня Европы. Территорию патрулировали сотрудники полиции. Участники акции вновь выдвинули требования о проведении досрочных парламентских выборов, а также освобождении граждан, задержанных во время предыдущих протестов.

В марте в Тбилиси задержали гражданина России, повредившего машину МВД во время акции протеста возле здания парламента страны. Подозреваемым оказался россиянин 1995 года рождения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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