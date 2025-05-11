Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алексей Попырин
Сегодня
12:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Акрон
Сегодня
14:00 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Факел
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Рубин
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Линда Носкова
Сегодня
20:00 (Мск)
Мирра Андреева
Рим (ж)
Флорида Пантерз
Сегодня
23:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Даллас Старз
Сегодня
23:30 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 3-й матч
11:02, 11 мая 2025Спорт

14-летняя российская гимнастка сменила гражданство

14-летняя российская гимнастка Мячина сменила гражданство на израильское
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom  

Российская гимнастка Мария Мячина сменила гражданство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на калининградский Центр художественной гимнастики «Премьера».

«Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу. Затем спортсменка перебралась в Израиль», — заявила собеседница агентства. У 14-летней Мячиной есть лицензия Международной федерации гимнастики (FIG). Она дает спортсменке право представлять Израиль на международных стартах до 26 февраля 2027 года.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

box#3995848

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии

    Журналист оценил последствия отказа Украины от предложения Путина

    14-летняя российская гимнастка сменила гражданство

    В России назвали причину возможного отказа Киева от переговоров

    Москве пообещали возвращение октября в мае

    Британия начала отправлять Украине муляжи танков в стиле IKEA

    В Иркутской области машина влетела в толпу болельщиков во время гонок

    В Забайкалье потушили крупный пожар

    Пушков оценил реакции Трампа и Макрона на инициативу России о переговорах с Украиной

    Трамп ответил на предложение Путина возобновить переговоры с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости