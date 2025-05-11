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19:19, 11 мая 2025Спорт

«Барселона» обыграла «Реал»

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 4:3 в чемпионате Испании
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

«Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились защитник Эрик Гарсия, хавбек Ламин Ямаль, полузащитник Рафинья Диас (дубль). У «Реала» хет-трик сделал нападающий Киллиан Мбаппе.

Таким образом, после 35 матчей «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 82 очка. «Реал Мадрид» находится на втором месте, отставая на семь очков.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом» 15 мая. Днем ранее «Реал» примет «Мальорку».

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