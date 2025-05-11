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17:07, 11 мая 2025Бывший СССР

Предложение о переговорах в Стамбуле назвали элегантным ходом Москвы

Политолог Лукьянов: Вопрос о перемирии решат по итогам стамбульских переговоров
Кирилл Луцюк

Фото: Murad Sezer / Reuters

Предложение о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле — это элегантный ход Москвы в ответ на ультиматум Европы и Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог, директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Как полагает Лукьянов, боевые действия будут идти до тех пор, пока обе стороны конфликта не достигнут договоренности. Таким образом, вопрос о перемирии будут решать по итогам эти переговоров. Как считает политолог, большая игра идет своим чередом и теперь предстоит увидеть реакцию Запада, который уже пригрозил Москве турбосанкциями, если перемирия не удастся добиться.

Ранее американский историк Гилберт Доктороу назвал блестящим шагом предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп готов поддержать план европейской коалиции желающих, который предполагает усиление давления на Россию ради достижения 30-дневного перемирия с Украиной. Впрочем, есть сведения, что в Вашингтоне еще могут передумать.

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