Путин не сдержал слез во время показа фрагментов нового фильма о Брестской крепости

Путин прослезился при просмотре кадров нового фильма «В списках не значился»

Президент России Владимир Путин прослезился при просмотре кадров нового фильма о Великой Отечественной войне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путину показали тизер нового фильма во время посещения им Музея Победы на Поклонной горе на федеральном марафоне «Знание. Первые».

На видео попал момент, как на финальной сцене президент внимательно следил за происходящим на экране и у него на глазах появились слезы.

Ранее сообщалось, что Путин поднял фронтовые 100 грамм на приеме в честь Дня Победы.