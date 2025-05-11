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14:18, 11 мая 2025Россия

Путин поднял фронтовые 100 грамм на приеме в честь Дня Победы

Путин поднял фронтовые 100 грамм во время тоста на приеме в честь Дня Победы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Во время торжественного приема в Кремле в честь Дня Победы президент России Владимир Путин предложил тост и поднял фронтовые 100 граммов. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

На опубликованных кадрах российский лидер произнес тост, а затем подошел к председателю КНР Си Цзиньпину.

Торжественный прием в Кремле состоялся сразу после завершения парада Победы на Красной площади, 9 мая. В мероприятии приняли участие главы государств, прибывшие в Москву для участия в торжествах, приуроченных к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Владимир Путин заявил, что украинские власти пытались запугать мировых лидеров, которые собирались посетить Москву. Он подчеркнул, что они являются лидерами не по должности, а по характеру, убеждениям и готовности отстаивать свои убеждения.

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