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14:16, 11 мая 2025Бывший СССР

В Госдуме оценили вероятность российско-украинского перемирия

Депутат ГД Чепа: Киев попытается затруднить контроль за перемирием
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На переговорах в Стамбуле Украина будет ставить такие условия, которые затруднят контроль за соблюдением перемирия, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Его процитировало РИА Новости.

Он подчеркнул, что Киеву становится все труднее не реагировать на мирные посылы Москвы, особенно в контексте реакции США. В свою очередь, Европа делает все, чтобы перемирия не случилось. Однако ей тоже придется поддержать этот процесс, а значит, «к перемирию надо готовиться».

Ранее согласие Киева на прекращение огня объяснили желанием украинских властей перевооружиться и перегруппироваться.

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, перемирие — это необходимое условие для переговоров между Москвой и Киевом.

Офис президента Украины заявил, что Киев согласится на прямые переговоры с Москвой только в том случае, если власти РФ пойдут на 30-дневное прекращение огня.

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