В Турции указали Киеву на риск потерять Анкару

Историк Перинчек: Киев потеряет Анкару, отказавшись от переговоров с Россией

После того, как президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции, у Киева больше нет выбора. Если он отклонит это предложение, то рискует потерять Анкару, считает турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек, его цитирует РИА Новости.

«Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — сказал он, добавив, что Россия загнала Украину в угол.

Путин предложил возобновить переговоры 15 мая без предварительных условий. После этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что теперь Москва ждет реакцию Киева на это предложение, подчеркнув, что переговоры можно начать «хоть с утра».