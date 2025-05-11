В Великобритании раскритиковали введение новых санкций против России

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал идею ввести новые санкции против России. Соответствующий пост он опубликовал в X.
Политик осудил заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о введении новых санкций с целью усилить давление на Россию. «Россия нам не враг», — написал политик, а также опубликовал фотографию российского флага.
Ранее Великобритания анонсировала введение новых санкций против 100 танкеров, которые якобы состоят в теневом флоте России. Меры объяснили желанием усилить давление на Москву.