В Великобритании раскритиковали введение новых санкций против России

Кертен осудил заявление британского премьера Стармера о санкциях против России

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал идею ввести новые санкции против России. Соответствующий пост он опубликовал в X.

Политик осудил заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о введении новых санкций с целью усилить давление на Россию. «Россия нам не враг», — написал политик, а также опубликовал фотографию российского флага.

Ранее Великобритания анонсировала введение новых санкций против 100 танкеров, которые якобы состоят в теневом флоте России. Меры объяснили желанием усилить давление на Москву.