Военкор сообщил о пропавшей без вести в районе границы с Россией группе ВСУ

Военкор Рожин сообщил о пропавшей без вести на границе с Россией группе ВСУ

Военный корреспондент Борис Рожин в Telegram-канале сообщил о том, что группа бойцов Вооруженных сил Украины пропала без вести в районе границы с Россией.

Он отметил, что военнослужащие пытались войти в приграничный поселок Теткино в Курской области. На опубликованном им видео, вероятно, зафиксирован отряд штурмовиков, который, по докладам главкома ВСУ Александра Сырского, якобы захватила российский населенный пункт.

«Однако есть немаловажный нюанс: уже через несколько минут после незаконного пересечения российско-украинской границы от оккупантов остался лишь кратер — по скоплению живой силы противника был нанесен удар фугасной авиационной бомбой», — пояснил Рожин.

Ранее Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия. Там заявили, что российские войска отвечают зеркально, действуя адекватно складывающейся обстановке. Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область. Утром 8 мая украинская пехота начала наступление на Теткино. Также была предпринята атака в районе села Будки Сумской области. Наступлению предшествовали артподготовка и бомбардировка.

