Samsung назвала стоимость монитора с рекордной частотой

Samsung представила геймерский монитор с частотой обновления экрана 500 герц

Корпорация Samsung начала продажи первого на рынке монитора с частотой обновления экрана 500 герц. На это обратило внимание издание GizmoChina.

Игровой монитор Odyssey OLED G6 впервые анонсировали на выставке CES 2025 в начале года. Представленный аппарат имеет матрицу QD-OLED, которая выделяется рекордной частотой обновления 500 герц и временем отклика 0,03 миллисекунд. На данный момент Samsung назвала стоимость устройства для Сингапура — здесь Odyssey OLED G6 оценили в 1488 сингапурских долларов, или около 93 тысяч рублей.

Модель имеет 27-дюймовый экран с разрешением 2560x1440 пикселей, антибликовое покрытие Glare Free и пиковую яркость 1000 нит. Монитор поддерживает геймерские технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-SYNC Compatible. Заявлена фирменная технология OLED Safeguard+, которая препятствует выгоранию матрицы при длительном использовании.

Samsung Odyssey OLED G6 получил сертификат Pantone Validated, что означает, что он соответствует стандартам Pantone по точности цветопередачи. Инженеры компании заявили, что монитор может отображать более 2100 цветов и более 110 оттенков кожи из библиотеки Pantone.

В середине апреля китайская компания Readmoo показала первую в мире складную электронную книгу. Ресурс складного экрана составляет 200 тысяч сгибаний.