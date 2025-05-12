ANI: Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск от границы

Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск от своих границ. Об этом сообщает агентство ANI по итогам переговоров командующих военными операциями двух государств.

«Было решено, что обе стороны рассмотрят немедленные меры по обеспечению сокращения войск на границах и в передовых районах», — утверждается в публикации.

Кроме того, стороны обсудили соблюдение прекращения огня и закрепили отказ «инициировать какие-либо агрессивные и враждебные действия друг против друга».

Ранее Индия открыла шлюзы дамбы на реке Чинаб у границы с Пакистаном, тем самым возобновив пропуск воды в страну.

После теракта в регионе Джамму и Кашмир, в ходе которого боевики открыли огонь по туристам, Индия начала операцию «Синдур» и ударила по лагерям террористов в Пакистане. 8 мая обе страны провели один из самых масштабных боев в современной истории авиации с участием более ста истребителей.