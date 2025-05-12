Отражение атаки ВСУ у курского поселка сняли на видео

Появились кадры отражения атаки ВСУ российским пулеметчиком у курского Теткино

В сети появились кадры отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Теткино в Курской области. Их публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах виден пулеметчик, позывной у которого, как уточняется, Охотник. Военнослужащий из оборудованного укрытия стреляет из пулемета, после чего переговаривается по рации с сослуживцем. На фоне звучит автоматная очередь.

«Прибывшие на подмогу мотострелки ВКС вместе с десантом встречают огнем боевиков ВСУ, пытающихся прорваться к Теткино в Курской области», — уточняют авторы канала.

Ранее военкор Семен Пегов сообщал, что ВСУ продолжают поддерживать напряжение в районе Теткино. Противник продолжает наносить удары по тыловым районам Курской области и предпринимать попытки атак на квадроциклах.

Число попыток прорыва ВСУ на территорию российского приграничья после окончания перемирия в зоне специальной военной операции в честь Дня Победы 11 мая, между тем, снизилось. Противник при этом продолжает атаки в направлении Теткино и Нового Пути.