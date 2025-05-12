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09:10, 12 мая 2025Интернет и СМИ

Редактор газеты пригрозила журналисту расправой за его статью

Редактор The New York Times Поллок пригрозила расправой журналисту за статью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Роб Коупленд

Роб Коупленд. Кадр: NYFWA Media / YouTube

Редактор газеты The New York Times Эллен Поллок в шутку пригрозила журналисту издания Робу Коупленду расправой из-за статьи, посвященной Гарварду. Об этом сообщает издание New York Post.

Отмечается, что инцидент произошел накануне выхода материала, в котором освещалась реакция Гарварда на требования администрации президента США Дональда Трампа, связанные с борьбой с антисемитизмом. Издание отмечает, что статья, подготовленная Коуплендом, создала напряженную ситуацию в редакции, так как некоторые сотрудники издания были тесно связаны с Гарвардом.

Утверждается, что Поллок накричала на Коупленда и заявила, что он не соблюдал ее указания. Затем она сказала, что расправится с журналистом, если в статье он превысит лимит в две тысячи слов.

Копленд воспринял ситуацию серьезно и подал жалобу в отдел кадров. Однако коллеги репортера утверждают, что слова Поллок были неудачной шуткой, характерной для ее стиля общения. Позднее редактор принесла извинения за свои слова.

Ранее сообщалось, что спикер Киевской военной администрации (КМВА) Евгений Ивлев пригрозил разбить лицо журналисту после расследования об имуществе его отца из Покровского территориального центра комплектования.

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