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17:58, 12 мая 2025Интернет и СМИ

Симоньян получила повестку в суд

Глава RT Симоньян заявила, что получила повестку в суд в Киеве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян заявила, что получила повестку в суд в Киеве. В посте в Telegram-канале она опубликовала фотографию судебного извещения.

Согласно тексту документа, Симоньян должна явиться по уголовному делу в Шевченковский районный суд города Киева в июне 2025 года.

«Мне прислали повестку в суд на 19 июня. Какие оптимисты. Я вот не уверена, что мы к лету возьмем Киев. Но если возьмем, то, конечно, явлюсь. Я уважаю наши российские суды», — таким текстом Симоньян сопроводила фотографию повестки.

Ранее Симоньян прокомментировала поведение президента Франции Эммануэля Макрона, который прятал «подозрительный пакет» в поезде в Киев. По ее словам, на столе главы государства лежал кокаин.

До этого сообщалось, что финансируемая миллиардером Джорджем Соросом и внешнеполитическими ведомствами некоторых западных стран некоммерческая организация «Международная федерация прав человека» (FIDH) потребовала от Международного уголовного суда выдать ордер на арест нескольких российских журналистов. В их число вошли Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев.

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