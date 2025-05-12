Сообщение о вынужденном выходе Донбасса из состава Украины в 2014 году оказалось фейком

Сообщение о вынужденном выходе Донбасса из состава Украины оказалось фейком

Telegram-канал Центра национального сопротивления Украины в воскресенье, 11 мая, опубликовал пост, в котором утверждалось, что Донбасс якобы вынужденно вышел из состава Украины в 2014 году. Данная информация оказалась фейком.

«Под дулами автоматов, без реестров, наблюдателей и законов — на части Донетчины и Луганщины прошли так называемые референдумы», — сказано в публикации. В тексте также содержатся призывы к борьбе и сопротивлению.

В действительности в конце февраля 2014 года в юго-восточных областях Украины после государственного переворота начались массовые антиправительственные акции, впоследствии жители решили провести референдумы о статусе своих регионов.

Международные наблюдатели отказались следить за ходом референдума, контроль за ним осуществляли журналисты. Голосование состоялось 11 мая 2014 года — явка, по данным организаторов, оказалась высокой (около 75 процентов), в результате государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7 процента граждан, а самостоятельность Луганской области — 96,2 процента. В Киеве итоги референдума не признали, украинские власти продолжили силовую операцию в регионе, а также ввели его экономическую блокаду. В свою очередь Россия заявила, что уважает волеизъявление жителей Донецкой и Луганской областей.

Утверждения, что жители Донбасса вынужденно вышли из состава Украины, не получили распространения в СМИ.

Центр национального сопротивления Украины заявил о том, что Донбасс вынужденно вышел из состава Украины в 2014 году. Данная информация не соответствует действительности, так как жители регионов самостоятельно приняли решение о проведении соответствующих референдумов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».