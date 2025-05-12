«Спартак» отказался общаться со СМИ после поражения от Динамо

Игроки и тренеры «Спартака» отказались общаться со СМИ после проигрыша «Динамо»

Футболисты и тренеры московского «Спартака» отказались общаться с журналистами после поражения от столичного «Динамо» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, красно-белые нарушили регламент чемпионата России, по которому сотрудники пресс-служб клубов обязаны обеспечить журналистам общение как минимум с одним футболистом, принимавшим участие в матче. Отмечается, что и тренеры команды не захотели говорить с представителями СМИ.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На седьмой минуте полузащитник Хорхе Карраскаль реализовал пенальти. На 30-й минуте хавбек Данил Глебов увеличил преимущество команды.

Таким образом, после 28 матчей «Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. «Спартак» занимает пятое место с 51 очком. «Краснодар» остается лидером РПЛ, набрав 61 очко.