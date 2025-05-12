Стало известно о критическом состоянии режиссера Александра Митты

Mash: Режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии

92-летний российский режиссер Александр Митта, работавший над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, недавно к кинематографисту приезжали врачи — он жаловался на сильные ноющие боли в ногах, особенно при движении и поворотах. Также отмечается, что у режиссера образовались открытые раны, которые нужно постоянно перевязывать. Уточняется, что Митта вынужден принимать обезболивающие лекарства.

Ранее сообщалось, что Александру Митте грозит ампутация стопы.

До этого кинематографиста признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус.