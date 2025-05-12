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09:36, 12 мая 2025Культура

Стало известно о критическом состоянии режиссера Александра Митты

Mash: Режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

92-летний российский режиссер Александр Митта, работавший над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, недавно к кинематографисту приезжали врачи — он жаловался на сильные ноющие боли в ногах, особенно при движении и поворотах. Также отмечается, что у режиссера образовались открытые раны, которые нужно постоянно перевязывать. Уточняется, что Митта вынужден принимать обезболивающие лекарства.

Ранее сообщалось, что Александру Митте грозит ампутация стопы.

До этого кинематографиста признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус.

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