Армия России получила новые Су-35С

«Ростех» передал Минобороны партию новых истребителей Су-35С

Госкорпорация «Ростех» передала Минобороны России партию новых истребителей Су-35С. Об этом говорится в сообщении компании.

Российская армия получила новые истребители от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех». «Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет к месту службы», — отметили в госкорпорации.

В ОАК также подчеркнули, что в настоящий момент в производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57. «Принимая новые машины, экипажи ВКС выразили благодарность конструкторам и трудовым коллективам, которые создают авиационную технику», — заявил в организации.

В сообщении подчеркивается, что истребитель Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. Боевая машина может работать на больших удалениях от аэродрома базирования.

В середине апреля авторы Telegram-канала Fighterbomber заявили, что Су-35С поколения 4++, оснащенные современной радиолокационной станцией (РЛС), заменяют «летающие радары» А-50. «Результат вы видите в новостях», — заметили специалисты.