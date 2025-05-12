В Кремле заявили о понимании иностранными лидерами позиции Путина

Песков: Позиция Путина по переговорам встретила понимание у иностранных лидеров

Позиция президента России Владимира Путина по переговорам по урегулированию украинского конфликта встретила понимание у иностранных лидеров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Такой подход (...) встретил понимание и поддержку от лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, позиция Путина по Украине нацелена «именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира».

Ранее российский лидер призвал Киев возобновить прямые переговоры без предварительных условий. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая приедет в Стамбул и будет лично ждать Путина.