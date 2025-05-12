В Кремле заявили о понимании иностранными лидерами позиции Путина

Позиция президента России Владимира Путина по переговорам по урегулированию украинского конфликта встретила понимание у иностранных лидеров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Такой подход (...) встретил понимание и поддержку от лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
По словам Пескова, позиция Путина по Украине нацелена «именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира».
Ранее российский лидер призвал Киев возобновить прямые переговоры без предварительных условий. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая приедет в Стамбул и будет лично ждать Путина.