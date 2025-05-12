Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:22, 12 мая 2025Мир

В Кремле заявили о понимании иностранными лидерами позиции Путина

Песков: Позиция Путина по переговорам встретила понимание у иностранных лидеров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / Globallookpress.com

Позиция президента России Владимира Путина по переговорам по урегулированию украинского конфликта встретила понимание у иностранных лидеров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Такой подход (...) встретил понимание и поддержку от лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, позиция Путина по Украине нацелена «именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира».

Ранее российский лидер призвал Киев возобновить прямые переговоры без предварительных условий. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая приедет в Стамбул и будет лично ждать Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

    Макрон напомнил России о сроках предложения о 30-дневном перемирии

    Индия представила первый гоночный автомобиль из мусора

    Мужчина попал в больницу с проколотыми легкими после сеанса иглоукалывания

    Лариса Гузеева показала внешность на фото времен молодости

    В сборной Бразилии назвали имя нового главного тренера

    ФСБ рассказала об арсенале Таганской ОПГ из 100 единиц оружия и 36 килограммов взрывчатки

    Стали известны подробности о ситуации с интернетом в домах ПИК

    Германия захотела присутствовать на возможных переговорах по Украине в Стамбуле

    В предложении Путина увидели подарок Эрдогану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости