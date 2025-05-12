Врач предупредил о серьезных последствиях привычки ложиться спать после полуночи

Гастроэнтеролог Сетхи: Недосып провоцирует набор веса

Привычка ложиться спать после полуночи негативно влияет на гормональный фон, эмоциональное состояние и работу кишечника, заявил гастроэнтеролог Саурабх Сетхи. Обо всех серьезных последствиях позднего отхода ко сну он предупредил в беседе с изданием Surrey Live.

По словам врача, первое, что происходит при недостатке сна — это набор веса, затем появляется апатия и хронически плохое настроение. Параллельно с этим нехватка сна провоцирует проблемы с концентрацией и мышлением, добавил Сетхи.

Специалист отметил, что постепенно недосып будет сказываться на всех системах организма. Он уточнил, что чаще всего процесс затрагивает гормональный фон, работу кишечника, печени. Также может быть сильно подорвано психическое здоровье, считает врач.

Сетхи подчеркнул, что лучше всего ложиться спать каждый день в одно и то же время, желательно до полуночи. По его словам, время важно, так как каждую ночь необходимо спать от семи до девяти часов.

Ранее врач Сара Марин Бербелл посоветовала есть кожуру киви с йогуртом, чтобы улучшить сон. Кроме того, по ее словам, это сочетание продуктов помогает улучшить работу иммунитета и борется с воспалением.