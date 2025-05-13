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17:57, 13 мая 2025Моя страна

Бездомный стал выступать на российских концертах

Бездомный стал выступать на российских концертах после помощи уфимки Элины
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал @Ufa_rb

Уфимка Элина (фамилия неизвестна) помогла бездомному Рустаму исполнить большую мечту. Об этом пишет Telegram-канал «Честный репортаж».

Блогерша утроила в соцсетях шуточный челлендж «Свидание с бомжом». Так, она нашла мужчину через приют для бездомных, помогла ему привести себя в порядок, одела, а затем утроила романтическое времяпрепровождение. В ходе беседы Рустам признался, что мечтает о большой сцене.

Известно, что россиянин после детдома не смог получить положенное жилье и остался на улице. Мужчина работал разнорабочим и скитался по подъездам. Спустя год после встречи с блогершей бездомный смог реализовать свое желание. Он выпустил свой первый клип, а также стал выступать на концертах, в том числе на разогреве у национальных звезд Башкирии.

В апреле российские врачи 18 раз спасли жизнь 47-летнему пациенту. Во время обследования медики зафиксировали несколько эпизодов остановки сердца у мужчины.

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