Эрдоган обсудит с генсеком НАТО переговоры России и Украины

Эрдоган и Рютте могут обсудить возможные переговоры России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе встречи 13 мая могут обсудить возможные переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конфликт на Украине, вероятный переговорный процесс, скорее всего, войдут в повестку переговоров», — сообщил агентству дипломатический источник в Анкаре.

О переговорах Рютте и Эрдогана в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье стало известно 12 мая. Отмечалось, что генсек альянса не планирует давать пресс-конференцию после беседы с турецким лидером.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он добавил, что начать их следует без промедлений, и предложил дату и место — 15 мая в Стамбуле.