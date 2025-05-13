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14:57, 13 мая 2025Мир

Эрдоган обсудит с генсеком НАТО переговоры России и Украины

Эрдоган и Рютте могут обсудить возможные переговоры России и Украины в Стамбуле
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе встречи 13 мая могут обсудить возможные переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конфликт на Украине, вероятный переговорный процесс, скорее всего, войдут в повестку переговоров», — сообщил агентству дипломатический источник в Анкаре.

О переговорах Рютте и Эрдогана в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье стало известно 12 мая. Отмечалось, что генсек альянса не планирует давать пресс-конференцию после беседы с турецким лидером.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он добавил, что начать их следует без промедлений, и предложил дату и место — 15 мая в Стамбуле.

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