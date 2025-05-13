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18:46, 13 мая 2025Россия

Госдума поддержала идею арестовывать имущество за антироссийские действия из-за границы

ГД одобрила идею арестовывать имущество уехавших за действия против России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона о наказании за антироссийские действия, совершенные находящимися за границей гражданами. Об этом сообщает РБК.

Документ, в частности, предусматривает возможность накладывать арест на собственность уехавших из России лиц, признанных виновными в совершении соответствующих правонарушений.

Наложение имущества предполагает ограничение права собственности. В частности, может быть установлен запрет на совершение регистрационных действий – это сделает невозможным реализацию некоторых видов собственности, таких как недвижимость и транспортные средства.

Действующая редакция документа предусматривает привлечение к ответственности не только граждан России, но также иностранцев и апатридов — лиц без гражданства.

Ранее в Госдуме захотели лишать гонораров признанных иноагентами артистов. Их заработок предложили направлять на нужны специальной военной операции, а также на восстановление и развитие новых регионов России.

ЖЗЛ
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