Госдума поддержала идею арестовывать имущество за антироссийские действия из-за границы

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона о наказании за антироссийские действия, совершенные находящимися за границей гражданами. Об этом сообщает РБК.
Документ, в частности, предусматривает возможность накладывать арест на собственность уехавших из России лиц, признанных виновными в совершении соответствующих правонарушений.
Наложение имущества предполагает ограничение права собственности. В частности, может быть установлен запрет на совершение регистрационных действий – это сделает невозможным реализацию некоторых видов собственности, таких как недвижимость и транспортные средства.
Действующая редакция документа предусматривает привлечение к ответственности не только граждан России, но также иностранцев и апатридов — лиц без гражданства.
Ранее в Госдуме захотели лишать гонораров признанных иноагентами артистов. Их заработок предложили направлять на нужны специальной военной операции, а также на восстановление и развитие новых регионов России.