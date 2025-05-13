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02:00, 13 мая 2025Наука и техника

Китайская орбитальная станция получит новые модули

Китайская орбитальная станция Tiangong получит новые модули
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: AKAMGO yalms / Wikimedia

Китайская орбитальная станция Tiangong получит новые модули. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным китайской стороны, планируемое расширение околоземной станции необходимо для удовлетворения растущего спроса на науку и потенциального стимулирования международного сотрудничества. Новые модули Tiangong будут запускать на тяжелой ракете Long March 5B — самой грузоподъемной из имеющихся в настоящее время у Китая.

О сроках расширения станции китайская сторона не сообщила. Издание допускает, что сначала Китай к трехмодульной Tiangong может запустить узловой блок, располагающий шестью стыковочными портами.

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В ближайшие годы китайская сторона планирует запустить околоземный телескоп Xuntian, который будет находиться на той же орбите, что и станция Tiangong, и иметь возможность стыковаться с ней для проведения ремонта, обслуживания и модернизации.

В апреле агентство «Синьхуа» сообщило, что экипаж пилотируемого космического корабля Shenzhou-19 вернулся с околоземной станции Tiangong на Землю.

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