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13:26, 13 мая 2025Мир

На Западе объяснили призыв Зеленского к переговорам

Орсини: Зеленский призвал к переговорам с Путиным из-за отчаянного положения ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Vitalii Nosach / AP

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным из-за отчаянного положения Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в социальной сети X.

«Украинская армия находится в отчаянном положении. Поэтому Зеленский призывает к немедленной встрече с Путиным, чтобы добиться перемирия», — отметил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле 15 мая.

12 мая Владимир Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным.

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