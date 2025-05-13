Путин пожаловался на иностранных жуликов среди фермеров

Путин обвинил западных сельхозпроизводителей в жульничестве на чужих рынках

Все западные сельхозпроизводители жульничают при работе на чужих для себя рынках. Об этом на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что эти компании получают огромные скрытые субсидии от правительств, хотя до этого подписывают запрещающие такую практику документы в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Все это создает для западных компаний преференции, именно поэтому в конце 2010-х годов, объяснил Путин, российский аграрный сектор попросил закрыть им доступ в страну.

В ходе той же встречи глава государства рассказал о крупном иностранном бизнесе, ушедшем из России после 2022 года, но выходящем на него с просьбами о возвращении. Примеры таких компаний Путин не назвал, но пообещал, что правительство будет оценивать целесообразность их возвращения с практической точки зрения.

Речь идет о том, что для отказа нежелательной компании необходимо будет «найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть».

В частности, президент пообещал смотреть на действия бизнеса в то время, когда тот не присутствовал в России, но отнестись по-человечески к тем, кто вынужден был покинуть рынок.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не видит никакой конкретики и не получал запросов от западного бизнеса по поводу возвращения в страну.

Пять лет назад Путин рассказал, что он, как и большинство граждан России, считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.