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11:36, 13 мая 2025Спорт

Олимпийский чемпион Захаров объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион в шорт-треке Захаров объявил о завершении карьеры
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийский чемпион Игр-2014 в шорт‑треке Руслан Захаров объявил о завершении карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Захаров поделился, что в прошлом сезоне поправлял здоровье, и в это время Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил новые критерии для участия в международных соревнованиях, под которые он не подходил. «В тот момент понял, что лишился последнего шанса вернуться на международную арену в качестве спортсмена», — заявил он.

38-летний Захаров — единственный российский спортсмен, завоевавший олимпийские медали и в шорт‑треке, и в конькобежном спорте. Помимо золота в шорт-треке, в его активе серебро Игр-2022 в коньках.

В декабре 2024 года ISU допустил россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе. C весны 2022 года россияне отстранены от международных соревнований.

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