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16:16, 13 мая 2025Спорт

Паралимпийский чемпион с Украины пожаловался на россиян

Паралимпийский чемпион с Украины Остапченко: Нейтральные россияне нас раздражают
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Двукратный паралимпийский чемпион по плаванию Денис Остапченко пожаловался на россиян, участвующих в международных турнирах в нейтральном статусе. Его комментарий приводит Суспільне Спорт.

По словам спортсмена, россияне только раздражают их. «Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не "нейтралы" и что это не те люди, которые представляют спорт ради спорта. Они несут у него свою культуру и пропаганду», — заявил он.

Россияне приняли участие в этапе мировой серии Международного паралимпийского комитета по плаванию во Франции. Виталий Цибрюк выиграл заплыв вольным стилем на 50 метров, а Тимофей Гук стал вторым на дистанции 100 метров брассом. Они делили подиум с представителями Украины.

На Паралимпиаду-2024 в Париже были допущены 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они завоевали 64 награды, из них 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.

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