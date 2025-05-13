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21:05, 13 мая 2025Спорт

Притворявшуюся слепой дзюдоистку раскрыли

Чемпионку Паралимпиады, дзюдоистку Гаджиеву признали зрячей и дисквалифицировали
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Шахана Гаджиева

Шахана Гаджиева. Фото: Thomas Peter / Reuters

Чемпионку Паралимпийских игр среди спортсменов с частичным нарушением зрения, азербайджанскую дзюдоистку Шахану Гаджиеву признали зрячей. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Спортсменку раскрыли и пожизненно дисквалифицировали. Медицинская комиссия признала, что никаких ограничений по зрению у Гаджиевой, заявленной на соревнования для слабовидящих (категория J2, 52 кг), не было.

24-летняя Гаджиева выиграла Паралимпиаду в 2020 году в Токио. На ее счету также серебро и две бронзы чемпионатов мира.

В апреле 2023 года кенийский шахматист, чье имя засекретили, выдавал себя за женщину ради победы на турнире и получения призовых. Мошенник притворился мусульманкой и надел никаб, закрывающий лицо. Отмечается, что шахматиста выдала мужская обувь и походка. В итоге мужчину дисквалифицировали.

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