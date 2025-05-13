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13:46, 13 мая 2025Ценности

Раскрыт тайный смысл роскошного кольца рэпера ASAP Rocky с Met Gala

Ювелир Арашебен: На кольце со статуей рэпера ASAP Rocky изображена певица Рианна
Екатерина Ештокина

Кадр: ASAPROCKYUPTOWN / YouTube

Знаменитый ювелир Джейсон Арашебен раскрыл тайный смысл роскошного украшения рэпера ASAP Rocky с Met Gala. Соответствующая публикация появилась в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Эксперт продемонстрировал крупное золотое кольцо, инкрустированное бриллиантами, с гигантской статуей возлюбленной исполнителя, певицей Рианной. С данным аксессуаром ASAP Rocky прибыл на бал, выбрав для выхода в свет черный классический костюм. Известно, что ювелирное изделие, созданное по индивидуальному заказу, изготовлено из 130 граммов золота 750 пробы и украшено пятью камнями круглой огранки.

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При этом статуя на изделии настолько крупная, что для ее удержания потребовалось два отверстия для пальцев. «Рокки попросил изобразить силуэт Рианны. Ни имени, ни логотипа — только она. Чисто. Культово», — объяснил Арашебен.

Поклонники оценили украшение в комментариях под постом. «Он обожает ее и открыто демонстрирует это, и мне это нравится», «Это культовая черная любовь. Он боготворит ее», — восхитились они.

В мае беременная Рианна вышла в свет с сумкой в виде хлеба за сто тысяч рублей. Знаменитость вышла в свет в свободных джинсах и красном полосатом поло, дополнив образ сумкой-багетом Fendi из овчины, по форме напоминающую буханку французского хлеба.

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