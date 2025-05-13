В двух российских регионах заметили украинские беспилотники

Минобороны: Над Белгородской и Курской областями сбили украинские беспилотники

В двух российских регионах заметили беспилотники самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали в период с 13:30 до 15:30 по московскому времени. Один дрон удалось уничтожить над Белгородской областью, а другой — над Курской.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки противника в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день стало известно, что мирная жительница пострадала при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Под атаку попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Женщину с осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.