Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 13 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о перспективах переговоров по Украине в Стамбуле

Сенатор Климов: Без США достичь серьезного прогресса в Стамбуле не получится
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Существует вероятность, что переговоры по украинскому урегулированию в Стамбуле могут ничем не закончиться, но даже если они пройдут успешно, без США серьезных результатов достичь не получится, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом сенатор рассказал «Ленте.ру».

«Многим игрокам в этой большой геополитической игре удобно делать вид, что у Киева есть своя субъектность, чтобы быть как бы над схваткой. В этой связи у меня нет никаких сомнений в том, что нам придется, помимо прямых контактов, все-таки принципиальные вещи обсуждать с самыми главными и самыми серьезными игроками, среди которых, вне всякого сомнения, президент США Дональд Трамп и его близкий круг», — сказал Климов.

Он добавил, что именно поэтому Трамп не скрывает своего намерения приехать на переговоры в Стамбул. Сенатор также отметил, что есть вероятность, что переговоры могут закончиться ничем, так как многие хотели бы сорвать этот переговорный трек, в том числе Лондон и Брюссель.

«Собственно говоря, поэтому не думаю, что есть хотя бы один человек, который скажет заведомо, чем все это закончится», — сказал Климов.

Он напомнил, что в 2022 году мирные переговоры были довольно результативными, но они ничем не закончились, потому что были оборваны «окриками из Лондона», согласованными с прежней администрацией США.

Климов также не исключил попытки провокаций в период переговоров и еще раз подчеркнул, что без серьезных участников многое невозможно.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готовится к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский 12 мая в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, допустил поездку на переговоры по Украине в Стамбул. По его мнению, эта встреча Москвы и Киева может закончиться положительно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десять бывших заключенных сбежали с полигона Минобороны перед отправкой на СВО

    На Украине представили «аналог» российского «Торнадо-Г»

    Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату района в Курской области

    В Совфеде высказались об ультиматуме Зеленского Путину

    Редчайшие птицы попали на видео в российском заповеднике

    Джеки Чан пообещал никогда не прекращать выполнять трюки в кино

    Российские гребцы пропустят юниорский ЧЕ из-за отказа подписать политическую декларацию

    Десятки гранат времен Великой Отечественной войны нашли под домом в российском городе

    На Филиппинах произошло извержение вулкана

    Татьяна Буланова раскрыла секрет быстрого похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости