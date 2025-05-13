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22:02, 13 мая 2025Мир

Захарова отреагировала на слова Каллас об очередном пакете санкций против России

Захарова назвала Каллас пакетчицей после заявления о новых санкциях против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Каи Каллас об очередных санкциях против России.

Каллас ранее заявила, что, по планам Еврокомиссии, новый 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая. Она не назвала конкретных деталей, сославшись на несогласованность. Во вторник на встрече с журналистами в Копенгагене глава евродипломатии вновь выразила надежду, что инициатива будет принята на Совете ЕС по иностранным делам на будущей неделе. Она добавила, что затем начнется работа над следующим пакетом.

«Пакетчица», — написала Захарова, комментируя высказывания Каллас.

Ранее глава евродипломатии пожаловалась, что европейские компании по-прежнему хотят зарабатывать в России, даже под угрозой уголовной ответственности за обход санкций.

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