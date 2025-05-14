Американские акции стали продаваться в России с огромными скидками

«Ъ»: Скидки при торгах заблокированными акциями в России составляют 50-75 %

Наиболее популярными в ходе запущенных Мосбиржей внебиржевых торгов заблокированными иностранными акциями являются бумаги американских высокотехнологичных компаний, таких как NVIDIA и Tesla, которые торгуются при этом с огромными скидками, составляющими от 50 до 75 процентов относительно зарубежной стоимости. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, средний объем таких торгов составляет 40 миллионов рублей в день, что составляет около 0,1 процента объема российского фондового рынка (13 мая превысил 40 миллиардов).

Продавцы акций ведущих зарубежных компаний, которые «мысленно уже "списали в ноль"», заинтересованы получить реальные деньги, чтобы вложить их в более ликвидные активы, отмечают эксперты. Они допускают, что дисконт может начать снижаться по мере ослабления геополитической напряженности и усиления обсуждения снятия санкций против российских профучастников. Вырасти в цене бумаги могут и из-за ослабления курса рубля, который по-прежнему не исключается на фоне его резкого роста.

При этом расчет на ожидание разблокировки этих активов как долгосрочную инвестицию может, разумеется, и не оправдаться, что приведет к потере средств или «как минимум их заморозке на очень длительный срок», указывает руководитель проектов ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова.

Вскоре после того, как Мосбиржа в конце апреля объявила о запуске торгов заблокированными акциями аналитики назвали их ключевой особенностью широкий спред между ценой покупки и продажи, а также возможные существенные отклонения от рыночной стоимости. Сделки по 127 иностранным ценным бумагам заключаются между россиянами в рамках внутреннего расчетного контура в рублях. Участвующие в них неквалифицированные инвесторы могут рассчитывать только на продажу акций.