Глава Амурской области доложил Путину о ситуации с лесными пожарами

Кремль: Меры по борьбе с пожарами в Амурской области принимаются энергично

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Амурской области Василием Орловым по поводу обстановки с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Губернатор доложил главе государства о ситуации с природными пожарами в регионе и энергично принимаемых мерах по борьбе с ними», — отмечается в сообщении.

На территории Амурской области разгорелись ландшафтные пожары. Пламя вплотную подобралось к трассе из Благовещенска в Свободный, наиболее сложная обстановка наблюдалась в районе села Москвитино.

Позднее лесной пожар вспыхнул в городе Циолковский, в 15 километрах от которого располагается космодром «Восточный». Однако в госкорпорации «Роскосмос» заверили, что угрозы для космодрома нет: все его подразделения работают в штатном режиме.