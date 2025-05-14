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12:47, 14 мая 2025Экономика

Глава Амурской области доложил Путину о ситуации с лесными пожарами

Кремль: Меры по борьбе с пожарами в Амурской области принимаются энергично
Виктория Клабукова

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Амурской области Василием Орловым по поводу обстановки с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Губернатор доложил главе государства о ситуации с природными пожарами в регионе и энергично принимаемых мерах по борьбе с ними», — отмечается в сообщении.

На территории Амурской области разгорелись ландшафтные пожары. Пламя вплотную подобралось к трассе из Благовещенска в Свободный, наиболее сложная обстановка наблюдалась в районе села Москвитино.

Позднее лесной пожар вспыхнул в городе Циолковский, в 15 километрах от которого располагается космодром «Восточный». Однако в госкорпорации «Роскосмос» заверили, что угрозы для космодрома нет: все его подразделения работают в штатном режиме.

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