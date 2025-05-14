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14:39, 14 мая 2025Экономика

Дан прогноз по пенсиям в России

Аналитик Зубец призвал россиян не рассчитывать на резкий рост пенсий
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В обозримой перспективе рассчитывать на резкий рост пенсий в России не стоит, для этого нет весомых предпосылок. Такой прогноз дал директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, его слова приводит Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Нынешние индексации социальных пенсий в России не поспевают за ростом потребительских цен. Изменение выплат происходит с учетом инфляции за предыдущий год, но при этом не учитываются актуальные изменения стоимости продуктов и товаров, поэтому покупка той же крупногабаритной бытовой техники для пожилых людей в РФ становится серьезной проблемой, отметил Зубец.

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При этом текущих пенсий и социальных пособий в стране, по мнению аналитика, достаточно, чтобы «люди говорили, что они не беднеют». Однако рассчитывать на крупные покупки в сложившихся экономических реалиях не приходится, посетовал эксперт. Все в конечном счете упирается в низкую производительность труда и падение доходов федерального бюджета. «Доходов экономики РФ и производительности труда недостаточно для повышения пенсий», — резюмировал Зубец.

Ранее на недостатки механизма индексации пенсий в России обращал внимание профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он подчеркивал, что ускорение инфляции в стране фактически «подъедает» соцвыплаты, «что называется, здесь и сейчас». Не способствуют росту благосостояния пожилых людей и дорожающие лекарства, жилищно-коммунальные услуги и продукты питания. Доходы пенсионеров при таком раскладе неизбежно будут падать, пришел к выводу эксперт.

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